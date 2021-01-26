BioNTech aşısından sevindiren haber

İsrail'de Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptıran kişilerin salgına yakalanma oranları Maccabi Sağlık Servisi tarafından açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Pfizer ve BioNTech'in ikinci doz aşısı yapılan 128.600 kişiden sadece 20'sine Covid-19 bulaştı.

Araştırmanın başında olan Anat Ekka Zohar'ın açıklmasına göre bu 20 kişide nhiçbirinin ateşi 38,5 derecenin üzerine çıkmadı. Hastalardan hiçbiri hastaneye kaldırılmadı.

Zohar'a göre bu durum için ikinci doz aşı yapılan kişilere virüsün yine de bulaşabildiğini ancak hastalığı ağır geçirmelerini önlediğini söyledi.

Yaklaşık olarak 9,3 milyon nüfuslu İsrail'de aşının ilk dozu 20 Aralık 2020 tarihinde yapıldı. Aşının ikinci doz aşılamalarına ise 9 Ocak 2021 tarihinde başlandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklmasına göre 2 milyon 637 bin 279 kişiye ilk doz, 1 milyon 189 bin 813 kişiye ikinci doz aşılaması yapıldı.