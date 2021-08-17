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Binlerce Afgan, ülkeden kaçış için her yolu zorluyorlar

Taliban'dan kaçmak için ülkesini terk etmek isteyen binlerce Afgan vatandaşı, girmelerinin engellendiği Kabil Havalimanı'na 4 metrelik duvara tırmanarak girmek istediler.

17 Ağustos 2021 Salı 16:15
Binlerce Afgan, ülkeden kaçış için her yolu zorluyorlar
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Afganistan'ı işgal eden Taliban'ın başkent Kabil'i de ele geçirmesi sonrası Afgan vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladılar. Binlerce Afgan, Kabil'den çıkmak için sivil ve askeri uçaklara binmek için Havalimanı'na akın ettiler. Büyük kaosun  yaşandığı Havalimanına girişleri engellenene Afgan'lar metre yükseklikteki duvarları aşarak içeriye girmek istediler.

Ülkedeki tüm çıkış yollarını zorlayan Afganlar, giriş kapılarında yaşanan yoğunluk ve içeri alınmalarının engellenmesi sonrası duvarlara halatlar atarak Havalimanına girmeye çalışırlarken ekilen görüntüler dünya gündemine oturdu. Cep telefonları kameralarıyla çekilen görüntülerde Havalimanına girmek isteyenler 4 metrelik havalimanı duvarlarına halat atarak içeri girmeye çalıştıkları görüldü.


Son Güncelleme: 17.08.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
Halat4 Metre DuvarKabil HavalimanıAfganistan
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