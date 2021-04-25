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Bill Gates Türkiye'de toprak satın alıyor!

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Bill Gates, Türkiye'de toprak satın alıyor. Trakya bölgesinin verimli toprakları Dünya zenginlerinin dikkatini çekiyor. Kripto paralardan sonra toprak tekrar kıymete bindi.

25 Nisan 2021 Pazar 13:41
Bill Gates Türkiye'de toprak satın alıyor!
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Son dönemde kripto paralarla ilgili yapılan düzenlemeler sonrası yatırım konusu tekrar gündeme geldi. Ünlülerin yatırım kaynakları, yatırım alanları en çok konuşulanlar konular arasında yer alıyor. Yeniçağ yazarı Arslan Bulut konuyla ilgili bambaşka bir insanı gündeme getirdi. Bill Gtes2in yatırımları mercek altına alındı.

Bill Gates ülkemizde yatırım yapıyor!

Dünyanın en zengin insanları arasında sayılan Microsoft’un kurucusu Bill Gates şaşırtıcı bir yatırım yaptı. Bill Gates için şaşırtıcı olmasa da yaptığı yatırımın konumu dikkatlerden kaçmadı. Bill Gates Edine ve Kırklareli’den 22 bin dönümlük arazi daha aldı. Bu sayede Gates’in Türkiye’deki arazisi 56 bin dönüme ulaştı.

Yeniçağ’ın yazarlarından Arslan Bulut konuyla ilgili şunları kaleme aldı;

“Tek paranın ilk hedefi, ulusal ekonomileri çökertmektir. Hiç çökmeyecek olan ekonomik değer topraktır. Dünya ekonomisi, korona virüs kullanılarak ‘Büyük Sıfırlama’ya doğru götürülürken, Bill Gates’in bir taraftan aşı üreten kuruluşlara para yardımı yapması, diğer taraftan da ABD’nin ve dünyanın en büyük toprak ağası haline gelmesinin sebebi budur.”  ifadelerini kullandı.

Bulut konuyla ilgili yazdığı yazıda ülkemizdeki gençlerin tarikat eğitimleriyle uyutulduğunu ve toprakların başka ülkeler tarafından satıl alındığını dile getirdi. Trakya mercek altına alındığında ise bir başka yatırım zengini Nevzat Demir dikkat çekiyor. Nevzat Demir Trakya topraklarında 517 bin dönümlük arazi satın almıştır. Nevzat Demir Fıratpen’in sahibidir.




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
Bill GatesTrakyaEdirneKırklareli
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