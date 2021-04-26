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Bill Gates pandemi ile ilgili açıklamada bulundu! Salgın ne zaman bitecek?

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gates, pandemi süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bill Gates neler söyledi? Pandemi ne zaman bitecek? Haberimizde ünlü ismin pandemi süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya yer verilmiştir.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
Bill Gates pandemi ile ilgili açıklamada bulundu! Salgın ne zaman bitecek?
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Pandemi sürecinde çok konuşulan isimlerden birisi de Bill Gates oldu. Gates, koronavirüs salgını hakkında konuştu. Tahminlerine göre bu yıl normalleşme olmayacağını söyleyen isim, çok konuşuldu.

Bill Gates, ABD merkezli teknoloji harikası Microsoft’un kurucusudur.

Gates, koronavirüs salgını ile yakından ilgilenmektedir. Gates, 2021 sonunda pandeminin bitmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgını 2019 yılının sonunda ortaya çıktı. 150 milyona yakın insana bulaştı ve 3.1 milyondan fazla insan öldü.

Günümüzde de tüm dünyada 12 bini aşkın insan virüs sebebiyle hayatını kaybediyor.

Yaptığı uyarılarla komplo teorilerinin merkezinde olan Gates’e göre dünyada hayat 2022 sonunda normalleşecek. Gates, aşıların çoğaldığını fakat Kasım 2020 tarihinden beri yapılan aşı sayısının 1 milyar dozu yeni geçtiğini söyledi. Bazı insanların 2 doz aşı yapıldığını hesaba katarsak dünyada aşılanmayan 7 milyar civarında insan var.

Gates’in tahminlerine göre ileriki dönemde zengin ülkeler aşı stoğu yapmayı bırakacak.

Gates ve karısının kurduğu Gates Vakfı, Covid-19 ile mücadele için milyonlarca dolar kaynak ayırdı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Bill GatesKoronavirüsPandemi
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