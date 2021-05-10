Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının sırrı çözüldü

Wall Street Jounal, Melinda Gates’in daha önceki yıllara hitaben uzun zamandır ayrılığı düşünmüş olduğuna vurgu yaparak başka şirketlerin avukatlarıyla görüştüğünü açıkladı.
NTV'nin aktardığı bir başka haberin detayına görede , Melinda Gates’in son zamanlarda cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in birlikteliğinden hoşlanmadığını duyulduğunu aktardı.
Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanma nedenini bir diğer olayıysa Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği öne sürülmüştü.
Son Güncelleme: 10.05.2021 14:46