Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının sırrı çözüldü

Wall Street Jounal, Melinda Gates’in daha önceki yıllara hitaben uzun zamandır ayrılığı düşünmüş olduğuna vurgu yaparak başka şirketlerin avukatlarıyla görüştüğünü açıkladı.

NTV'nin aktardığı bir başka haberin detayına görede , Melinda Gates’in son zamanlarda cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in birlikteliğinden hoşlanmadığını duyulduğunu aktardı.

Bill Gates’in Epstein’ın evinde kalmış olduğu görüntüleri ortaya çıkarken Melinda Gates’in açıklamasında birlikte partiye katıldıklarında dahi yanında hep iş ve erkeklerin olmasından dolayı partilere katılmadığını ve kendi yardım kuruluşu hiç bağış da bulunmadığını söyledi.

Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanma nedenini bir diğer olayıysa Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği öne sürülmüştü.