İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının sırrı çözüldü

Geçtiğimiz hafta ani bir kararla boşanma kararı veren Bill Gates ve Melinda Gates çiftinin boşanmasının ardından ABD gündeminde boşanma nedenin olduğu bir söylenti ortaya atıldı. Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının sırrı bu neden mi? İşte detaylar haberimizin içeriğinde...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:46
Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının sırrı çözüldü
Takip Et:

Wall Street Jounal, Melinda Gates’in daha önceki yıllara hitaben uzun zamandır ayrılığı düşünmüş olduğuna vurgu yaparak başka şirketlerin avukatlarıyla görüştüğünü açıkladı.

NTV'nin aktardığı bir başka haberin detayına görede , Melinda Gates’in son zamanlarda cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in birlikteliğinden hoşlanmadığını duyulduğunu aktardı.

Bill Gates’in Epstein’ın evinde kalmış olduğu görüntüleri ortaya çıkarken Melinda Gates’in açıklamasında birlikte partiye katıldıklarında dahi yanında hep iş ve erkeklerin olmasından dolayı partilere katılmadığını ve kendi yardım kuruluşu hiç bağış da bulunmadığını söyledi.

Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanma nedenini bir diğer olayıysa Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği öne sürülmüştü.


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BillGatesMelindegatesBoşanmaAyrılıkSırABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar doğum tarihi
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL'ye kadar kredi
Son Yaz dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Funda Eryiğit kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi konusu ve çekim yeri
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
TJK 11 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.