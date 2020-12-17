Bilim dünyasında şok! Pfizer’ın Kovid-19 aşısını olan sağlık çalışanı yoğun bakıma alındı

Pfizer/BioNTech ilaç şirketlerinin ortaklaşa geliştirdikleri koronavirüs aşısını uygulamaya alan ABD'de şok edici bir olay yaşandı. Alaska eyaletinde başlatılan aşı uygulamalarında bir sağlık çalışanı aşı olduktan 10 dakika sonra fenalaştı.

Bilim dünyasını korkutan bu gelişme eyalette bulunan Bartlett Bölge Hastanesi’nde görevli iki sağlık çalışanının koronavirüs aşısını olduktan sonra, birinde görülmeyen yan etkinin diğer sağlık çalışanının yaşamasın sonucu meydana geldi. Sağlık çalışanının aşıyı olduktan kısa bir süre sonragösterdiği ve nefes almakta zorluk çektiğinin görüldüğü öğrenilirken hemen hastanede yoğun bakım ünitesine alınan orta yaşlardaki kadının daha önce hiç alerjik bir durumunun olmadığı belirtildi.

Durumu iyice ağırlaşan kadının solunum yollarında şişme görüldüğü ve cilt üzerinde izler de meydana geldiği açıklandı. Yetkililer sağlık çalışanının ismini açıklamazken kadındaki alerjik reaksiyonun ortadan kaldırılması için bir antihistamin uygulandığını belirttiler.