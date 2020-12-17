Bilim dünyasında şok! Pfizer’ın Kovid-19 aşısını olan sağlık çalışanı yoğun bakıma alındı

Pfizer/BioNTech ilaç şirketlerinin ortaklaşa geliştirdikleri koronavirüs aşısını uygulamaya alan ABD'de şok edici bir olay yaşandı. Alaska eyaletinde başlatılan aşı uygulamalarında bir sağlık çalışanı aşı olduktan 10 dakika sonra fenalaştı.
Durumu iyice ağırlaşan kadının solunum yollarında şişme görüldüğü ve cilt üzerinde izler de meydana geldiği açıklandı. Yetkililer sağlık çalışanının ismini açıklamazken kadındaki alerjik reaksiyonun ortadan kaldırılması için bir antihistamin uygulandığını belirttiler.
Son Güncelleme: 17.12.2020 12:52