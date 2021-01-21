Biden'ın yemin ederken el bastığı İncil'le ilgili dikkat çeken detay!

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri sonrasında Donad Trump'ı geride bırakarak ülkenin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden, dün düzenlenen bir törenle yemin etti ve görevine başladı.

Göreve başlama töreninde yemin ettiği sırada İncil'e el basan Cumhuriyetçi Başkanın, üzerine el bastığı İncil'deki detay dikkatlerden kaçmadı.

CBC News'de yer alan habere göre Biden'ın yemin ederken yanında bulundurulan İncil'in 1893'ten bu güne kadar Biden Ailesi'nin mülkiyetinde olduğu öğrenildi. 2009-2013 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Biden, aynı İncil'e o zamanki yemin töreninde de el basmıştı.

Biden'ın Delaware Senatörlüğüne seçildiği zamanda kullanılan İncil'in 12.5 santimetre büyüklüğünde olduğu belirtilirken üzerinde Keltlere has olduğu ve merkezinde de daire olan bir haç bulunuyor.