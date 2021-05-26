Biden ve Putin Cenevre'de görüşme gerçekleştirecek

Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya geleceği yüz yüze görüşme için bir ilk yaşanacak. Görüşmenin detaylarına dair tarihi ise Kremlin açıkladı. Kremlin'in açıklamasına göre ikili liderler Haziran ayında İsveç'in Cenevre kentinde ilk olacak olan yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiricekler.

Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre'de bir araya gelmiş ve ardından Biden ve Putin görüşmesine yönelik tartışmalara sebep olmuştu.

Ardından Beyaz Saray, Patruşev-Sullivan görüşmesine yönelik ise “Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı” sözlerine yer vermişti.

Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı doğrultusunda ilk ikili bir araya gelme ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un 20 Mayıs’ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik’de gerçekleşmişti.