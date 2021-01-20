Biden göreve başlamadan önce Anma Töreni düzenledi!

ABD seçimleri sonrasında kazanan Joe Biden saatler sonrasında Amerikan Başkan koltuğuna oturacak. Daha koltuğa oturmadan yaptıkları ile dikkat çeken ABD 46. Başkanı Biden göreve başlamadan önce Washington’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlemeye karar verdi.

Anma törenini Başkan Yardımcısı Kamala Harris düzenlerken 400 bin kişi için tören düzenlendiği açıklandı.

Anma törenine katılan Joe Biden, "İyileşmek için hatırlamamız lazım. Hatırlamak bazen zor olsa da iyileşmek için ulus olarak hatırlamamız önemli ve bugün bu yüzden kaybettiklerimizi anmak için buradayız." dedi.

Joe Biden Amerikan yerel saatine göre 20 Ocak 2021 saat 11.30’da başlayacak devir teslim törenleri sonrasında 46. ABD başkanı olarak koltuğa oturacak.

45. ABD Başkanı Donald Trump törene katılmayacağını açıklarken Trump’ın yardımcısı Mike Pence’nin törene katılması bekleniyor.