Biden, ABD’ye karşı yapılan siber saldırılar konusunda önemli bir uyarı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Salı günü Beyaz Saray’dan bir açıklama yaptı. Biden, son zamanlarda ABD’nin birçok önemli şirkete yapılan siber saldırılara ve bu saldırıların ülkedeki yakıt ve gıda sektörüne yaşattığı zarara da değindi.

Kritik Görüşme 16 Haziran’da

Başkan Biden yaptığı açıklamada ‘’süper güçle yaşanacak olası bir savaş, yapılan siber ihlallerin bir sonucu olacak.’’ şeklinde konuştu. Biden yaptığı açıklamalardan sonra Milli İstihbarat Kapasitesi Direktörü’nü ofisinde ziyaret ederek yapılan siber saldırılar konusunda bir görüşmeler yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak kritik görüşme 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenecek. Görüşme öncesinde Joe Biden ve delegeleri, Kremlin ile siber saldırılar hakkında bilgi alışverişine devam ediliyor.