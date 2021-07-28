Biden, ABD’ye karşı yapılan siber saldırılar konusunda önemli bir uyarı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Salı günü Beyaz Saray’dan bir açıklama yaptı. Biden, son zamanlarda ABD’nin birçok önemli şirkete yapılan siber saldırılara ve bu saldırıların ülkedeki yakıt ve gıda sektörüne yaşattığı zarara da değindi.
Kritik Görüşme 16 Haziran’da
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak kritik görüşme 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenecek. Görüşme öncesinde Joe Biden ve delegeleri, Kremlin ile siber saldırılar hakkında bilgi alışverişine devam ediliyor.
Son Güncelleme: 28.07.2021 13:46