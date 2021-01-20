Biden, ABD başkanları için açılan

3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Kongre binasında yapılan yemin töreninde yemin ederek ülkenin 46.başkanı oldu. Ayrıca ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris de törende yemin etti.

Joe Biden’dan ilk Twitter paylaşımı

Bugün yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı olan Joe Biden Twitter’dan ilk resmi paylaşımını yaptı. Biden, ABD başkanlığına ait ‘POTUS’ kullanıcı adıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Amerikalı ailelere yardım etmek ve cesur adımlar atmak için Oval Ofis’e gideceğini ve harcayacak boşa zamanlarının olmadığını söyledi.

İlk kadın Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris de görevine resmen başlamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter’den ilk paylaşımını yaptı. Harris, paylaşımda hizmete hazır olduklarını söyledi.