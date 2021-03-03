Bıçaklı saldırgan İsveç’te dehşet saçtı!

’inşehrinde yer alan Vetland ilçesinde bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı. Durduk yere vatandaşların üzerine bıçakla saldırmaya başlayan saldırgan 8 kişiyi yaraladı. Jönköping Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre saldırgan 20 yaşlarında. Henüz saldırganın kimliği belirlenememiş bulunmakta. Yaralı vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Polis tarafından saldırgan üzerine soruşturma başlatıldı, kimliği henüz tespit edilemedi.