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Bıçaklı saldırgan İsveç’te dehşet saçtı!

İsveç’in Jönköping şehrinde bıçaklı bir saldırgan 8 kişiyi yaraladı. Saldırganın aniden kişilerin üzerine bıçakla saldırdığı söylendi.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:42
Bıçaklı saldırgan İsveç’te dehşet saçtı!
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İsveç’in Jönköping şehrinde yer alan Vetland ilçesinde bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı. Durduk yere vatandaşların üzerine bıçakla saldırmaya başlayan saldırgan 8 kişiyi yaraladı. Jönköping Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre saldırgan 20 yaşlarında. Henüz saldırganın kimliği belirlenememiş bulunmakta. Yaralı vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Polis tarafından saldırgan üzerine soruşturma başlatıldı, kimliği henüz tespit edilemedi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
İsveçJönköpingBıçaklı Saldırgan8 Yaralı
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