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Beyrut limanındaki hangarda yangın! Alevler kenti sardı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen liman patlamasından 1 ay sonra büyük bir yangın yaşanıyor. Alevlerin kenti sardığı yangının söndürülebilmesi için çalışmalar sürüyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:58
Beyrut limanındaki hangarda yangın! Alevler kenti sardı
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Başkent Beyrut’taki limanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Handarda çıkan yangının söndürülebilmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal etmeye devam ediyor.


Limanda bir aydan daha uzun süredir enkaz kaldırma ve kayıp kişilerin cansız bedenine ulaşabilmek için seferberlik sürüyor.

Patlamada 191 kişi hayatını kaybetmişti

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü meydana gelen patlama sonucunda 191 kişinin hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 aydır limandaki depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını duyurmuştu.




Son Güncelleme: 10.09.2020 19:58
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Anahtar Kelimeler:
Beyrut LimanıYangınLübnan
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