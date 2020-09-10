Beyrut limanındaki hangarda yangın! Alevler kenti sardı

Başkent Beyrut’taki limanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Handarda çıkan yangının söndürülebilmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal etmeye devam ediyor.

Patlamada 191 kişi hayatını kaybetmişti

Limanda bir aydan daha uzun süredir enkaz kaldırma ve kayıp kişilerin cansız bedenine ulaşabilmek için seferberlik sürüyor.

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü meydana gelen patlama sonucunda 191 kişinin hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 aydır limandaki depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını duyurmuştu.