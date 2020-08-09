Beyrut Limanı Patlamasının Etkileri Devam Ediyor! Enformasyon Bakanı da İstifa Etti

Olayların bitmek bilmedi Lübnan’da patlamanın ardından yönetimden istifalar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Beyrut Limanı’nda yaşanan patlama ile sarsılan Lübnan’da birçok can kaybı yaşanmıştı. 158 kişinin öldüğü kaza sonucunda Lübnan Enformasyon Bakanı olan Menal Abdussamed görevinden ayrıldığını açıkladı.

Görevinden istifa ettiğini bir televizyon programında açıklayan Bakan Abdussamed, tüm halkından özür diledi. Beklentileri karşılayamadıklarını belirten Bakan, bu olaydan sonrada gerekli adımları atarak görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İstifa eden milletvekili sayısı 5 oldu

Enformasyon Bakanı’nın istifası ülkede geniş yankı uyandırırken, olay sonrası yaşanan milletvekili istifaları da bitmek bilmiyor.

Beyrut Limanı’ndaki patlama

Ketaib Partisi olayın ardından duruma tepki göstermek adına 3 milletvekilinin istifasını duyurmuştu. Olayların etkisi sürerken Lübnan’dan bir istifa açıklaması da Nime Efram’dan geldi. Bu şekilde 4’e yükselen istifalara son olarak Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan katıldı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Yakubyan, tüm vekilleri de istifaya davet etti.

Dünyada geniş yankı bulan patlama 4 Ağustos günü Beyrut Limanı’nda meydana geldi. 12 numaralı depoda çıkan yangın ile birlikte ortaya çıkan patlama sonucun 158 kişi can vermişti.

6 binden fazla kişinin yaralandığı patlamanın nedenini açıklayan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, depolarda bulunan amonyum nitratların bu patlamaya neden olduğunu aktarmıştı.

Dünyada tepkileri üzerine çeken patlamada en çok konuşulan konu 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden depolarda bekletildiği olmuştu.