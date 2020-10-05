Beyaz Saray’da yeni bir Covid-19 vakası daha açıklandı!

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 virüsü salgınına yakalanması ve ardından hastaneye kaldırılması ile birlikte Beyaz Saray içinde yeni vakalar tespit edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre Beyaz Saray içinde tespit edilen son vaka Sözcü Kayleigh McEnany oldu.

Trump Taburcu Oluyor

Kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan McEnany, kendini karantinaya aldığını, herhangi bir hastalık belirtisi olmamasına karşın bu sabah yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti. Ayrıca Perşembe günü basın toplantısı yapıldığı sırada Trump’ın yakın danışmanı olan Hope Hicks’in Covid-19’a yakalandığını bilmediğini belirtti.

Diğer yandan Covid-19’a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump da kendi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Başkan Trump paylaşımında bugün saat 18.30 sıralarında hastaneden taburcu olacağını aktardı. Ayrıca kendini gayet iyi hissettiğini de ifade etti.