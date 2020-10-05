Beyaz Saray’da yeni bir Covid-19 vakası daha açıklandı!

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 virüsü salgınına yakalanması ve ardından hastaneye kaldırılması ile birlikte Beyaz Saray içinde yeni vakalar tespit edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre Beyaz Saray içinde tespit edilen son vaka Sözcü Kayleigh McEnany oldu.
Trump Taburcu Oluyor
Diğer yandan Covid-19’a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump da kendi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Başkan Trump paylaşımında bugün saat 18.30 sıralarında hastaneden taburcu olacağını aktardı. Ayrıca kendini gayet iyi hissettiğini de ifade etti.
Son Güncelleme: 05.10.2020 23:23