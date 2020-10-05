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Beyaz Saray’da yeni bir Covid-19 vakası daha açıklandı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19’a yakalandığının açıklanması ardından Beyaz Saray’da yeni bir vaka daha açıklandı! Bu kez Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’nin testi pozitif çıktı…

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:23
Beyaz Saray’da yeni bir Covid-19 vakası daha açıklandı!
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Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 virüsü salgınına yakalanması ve ardından hastaneye kaldırılması ile birlikte Beyaz Saray içinde yeni vakalar tespit edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre Beyaz Saray içinde tespit edilen son vaka Sözcü Kayleigh McEnany oldu.


Kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan McEnany, kendini karantinaya aldığını, herhangi bir hastalık belirtisi olmamasına karşın bu sabah yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti. Ayrıca Perşembe günü basın toplantısı yapıldığı sırada Trump’ın yakın danışmanı olan Hope Hicks’in Covid-19’a yakalandığını bilmediğini belirtti.

Trump Taburcu Oluyor

Diğer yandan Covid-19’a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump da kendi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Başkan Trump paylaşımında bugün saat 18.30 sıralarında hastaneden taburcu olacağını aktardı. Ayrıca kendini gayet iyi hissettiğini de ifade etti.



Son Güncelleme: 05.10.2020 23:23
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Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayCovid-19
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