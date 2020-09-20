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Beyaz Saray’da Trump’a yönelik zehirli mektup saldırısı!

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik içinde ölümcül zehirlerden biri olan risin maddesinin yer aldığı mektup ile saldırı amaçlandı! Mektupla alakalı Federal Soruşturma Bürosu ve Gizli Servis’in soruşturma başlattığı ifade edildi…

20 Eylül 2020 Pazar 12:13
Beyaz Saray’da Trump’a yönelik zehirli mektup saldırısı!
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ABD medyasında yapılan haberlere bakıldığında, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik olarak bir mektup aracılığı ile zehirleme girişiminde bulunuldu. Paketin geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’a gönderildiği ve üzerinde de Başkan Trump’ın isminin yazdığı belirtildi.

İlgili mektup hakkında Federal Soruşturma Bürosu ve Başkanı korumakla yükümlü Gizli Servis’in soruşturma başlattığı aktarıldı. Mektuba yapılan testler sonucunda ise üzerinde risin ismi verilen zehirli bir maddenin yer aldığı ifade edildi.


Diğer yandan mektubun Washington’da yer alan bir postanedeki kontrolü sırasında fark edildiği ve Beyaz Saray’a ulaşmadan önlem alındığı bildirildi.

FBI, ABD basınına yapmış olduğu açıklamasında, ilgili soruşturmaların başlatıldığını ve kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum olmadığını ileri sürdü.

Risin Maddesi Nedir?

Risin maddesi toz, duman ya da asit formlarında görülebilmektedir. Mide bulantısı, kusma ve mide ile bağırsak bölgesinde iç kanamaya sebebiyet verebilmekle birlikte karaciğer, dalak ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilmektedir.



Son Güncelleme: 20.09.2020 12:13
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Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpBeyaz Saray
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