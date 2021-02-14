Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo istifa ettiğini açıkladı!

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo, kendisinin bir gazeteci ile olan ilişkisi hakkında haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemler yaptığı ve tehdit ettiğinden dolayı bir hafta boyunca işinden uzaklaştırılması sonrasında istifasını verdi.

Ducklo'nun istifası, görevde henüz bir ayını bile dolduramayan Biden yönetiminde ilk istifa oldu.

"Vanity Fair" dergisinde yayınlanan bir haberde, Ducklo’nun, ilişkisi ile alakalı haber yapan "Politico" gazetesinin muhabirini "Seni yok edeceğim" şeklinde tehdit ettiği vurgulanmıştı.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklamada bulunarak, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini açıkladı.

Psaki yapmış olduğu açıklamada, ''Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan'ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız'' ifadelerine yer verdi.

"Politico" gazetesi, 9 Şubat günü, Ducklo’nun, Axios haber sitesinde görev yapan ve Biden’ın seçim kampanyası ve görevine geliş aşamasında ilişkin haberleri takip eden bir muhabir ile ilişki yaşadıklarını söylemişti.