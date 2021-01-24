Beşşer Esed açıkladı: Suriye'de Ayasofya'nın kopyası yapılacak

2020 yılının Türkiye’de en büyük olayı olarak görülen ve müzeden camiye çevrilen Ayasofya’nın bir kopyasının Suriye’de kilise olarak açılacağı açıklandı. Beşşar Esed’in emirleri ile Ayasofya’nın kopyasının yapılacağı belirtilirken cami yerine kilise olarak yapılacağı açıklandı.

Temmuzda açılacak

Suriye’nin Sukeylebiye şehrinde Beşşar Esed’in emri ile yapılmaya başlayan Ayasofya’nın kopyasının kilise olacağı belirtildi. Ortadoks katedrali olarak inşa edilen ve bu amaca hizmet edecek olan kilisenin aynı zamanda savaşta hayatını kaybeden milisler için bir anıt olacağına dikkat çekildi.

2021 Temmuz ayında tamamlanması beklenen Ayasofya’nın kopyası olacak kilisenin yine temmuz ayı içerisinde açılması bekleniyor.

Milis anıtı

Beşşer Esed tarafından yapılan açıklamalarda Hristiyan nüfusun fazla olduğu Sukeylebiye şehrinde yapılacak Ayasofya’nın kopyasının aynı zamanda bir anıt olacağına dikkat çekildi. Militanlar tarafından şehir korurken hayatını kaybeden milisler için anıt niteliği taşıyacağı açıklanan kilisenin birebir Ayasofya’ya uygun yapılacağı açıklandı.