Beşşer Esed açıkladı: Suriye'de Ayasofya'nın kopyası yapılacak

2020 yılının Türkiye’de en büyük olayı olarak görülen ve müzeden camiye çevrilen Ayasofya’nın bir kopyasının Suriye’de kilise olarak açılacağı açıklandı. Beşşar Esed’in emirleri ile Ayasofya’nın kopyasının yapılacağı belirtilirken cami yerine kilise olarak yapılacağı açıklandı.
Temmuzda açılacak
2021 Temmuz ayında tamamlanması beklenen Ayasofya’nın kopyası olacak kilisenin yine temmuz ayı içerisinde açılması bekleniyor.
Milis anıtı
Beşşer Esed tarafından yapılan açıklamalarda Hristiyan nüfusun fazla olduğu Sukeylebiye şehrinde yapılacak Ayasofya’nın kopyasının aynı zamanda bir anıt olacağına dikkat çekildi. Militanlar tarafından şehir korurken hayatını kaybeden milisler için anıt niteliği taşıyacağı açıklanan kilisenin birebir Ayasofya’ya uygun yapılacağı açıklandı.