Belçika’da kontrollü normalleşme gelişmesi

Belçika’da hükümet ile Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı görüşmeler sonucunda koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi kararı çıktı. Danışma Kurulu üyelerinden Başbakan Alexandre De Croo, alınan tedbirlerin koronavirüs vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında düşüş sağladığını belirterek, artık geleceğe daha umutlu bakabileceklerini söyledi.
Yaz mevsimiyle beraber seyahatlerin artması, Danışma Kurulu’nun uluslararası seyahatlerde herhangi bir kısıtlama koymasına neden olmadı. Kurul, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gelen kişilere herhangi bir PCR testi ve karantina uygulamayacaklarını belirtirken, Türkiye gibi ülkelere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.
Son Güncelleme: 05.06.2021 19:14