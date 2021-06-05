Belçika’da kontrollü normalleşme gelişmesi

Belçika’da hükümet ile Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı görüşmeler sonucunda koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi kararı çıktı. Danışma Kurulu üyelerinden Başbakan Alexandre De Croo, alınan tedbirlerin koronavirüs vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında düşüş sağladığını belirterek, artık geleceğe daha umutlu bakabileceklerini söyledi.

Danışma Kurulu’nun aldığı normalleşme kararlarına göre yeni adımlar 9 Haziran’dan itibaren başlayacak. Buna göre, restoranların masalarının açılmasının kararı verilirken, sabah saat 05.00 ile gece 23.30 arasında faaliyet gösterebilecek.

Yaz mevsimiyle beraber seyahatlerin artması, Danışma Kurulu’nun uluslararası seyahatlerde herhangi bir kısıtlama koymasına neden olmadı. Kurul, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gelen kişilere herhangi bir PCR testi ve karantina uygulamayacaklarını belirtirken, Türkiye gibi ülkelere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.