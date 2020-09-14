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Belarus'ta kaos büyüyor! İzinsiz protestolara katılan 774 kişi daha gözaltına alındı

Belarus'ta 9 Ağustos günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını iddia eden protestocular kent genelindeki pek çok noktada eylem düzenlemeye başladı. Belarus güvenlik güçleri dün izinsiz eylemlere katılan 774 kişiyi daha gözaltına aldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 21:43
Belarus'ta kaos büyüyor! İzinsiz protestolara katılan 774 kişi daha gözaltına alındı
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Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 774 kişi gözaltına alındı.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova Pazar günü 28 yerleşim yerinde başlayan protestolara katılan kişi sayısının 22 bini geçmediğini açıkladı. Çemodanova, Minsk’teki gösterilereyse 15 bine yakın kişinin katıldığını dile getirdi.

Protestocuların güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediğini aktaran Çemodanova, geçtiğimiz gün izinsiz gösterilere katılarak yasaları ihlal eden 774 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Protestocular yeni seçim ve anayasa değişikliği istiyor

9 Ağustos günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun galip gelmesiyle birlikte seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği istiyor.



Son Güncelleme: 14.09.2020 21:43
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