Belarus'ta kaos büyüyor! İzinsiz protestolara katılan 774 kişi daha gözaltına alındı

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 774 kişi gözaltına alındı.
Protestocuların güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediğini aktaran Çemodanova, geçtiğimiz gün izinsiz gösterilere katılarak yasaları ihlal eden 774 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Protestocular yeni seçim ve anayasa değişikliği istiyor
9 Ağustos günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun galip gelmesiyle birlikte seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği istiyor.
Son Güncelleme: 14.09.2020 21:43