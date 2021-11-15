Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!

Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek ve oradan da diğer AB ülkelerine gitmek isteyen Belarus'lu düzensiz göçmenlerin geçişlerine izin verilmezken, göçmenler Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Düzensiz göçmenlerin yarattığı kriz nedeniyle Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesi öne sürülerek kapatılırken, Polonya polisi sınırdan geçmek isteyen TIR'ları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi.

Bobrowniki sınır kapısına gelen ve burada yapılan kontrollerin uzun sürmesi işlem yükünü artırırken geçiş için bekletilen TIR'ların yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bir kuyruk oluşturduğu görüldü.