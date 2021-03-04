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Batmak üzere olan teknenin içerisinde yer alan kedileri sırtında taşıyarak kurtardı!

Tayland donanmasında bulunan askerler, balıkçı teknelerinde meydana gelen yangından dolayı batmakta olan teknenin içerisinde bulunan 4 kediyi kurtardı. Bir askerin denize atlayarak kedileri tek tek sırtına almasıyla kurtarma botuna taşıdığı anlar, kameralara yansıdı

04 Mart 2021 Perşembe 19:17
Batmak üzere olan teknenin içerisinde yer alan kedileri sırtında taşıyarak kurtardı!
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Tayland'da Andaman Denizi sularında Salı günü 10 balıkçı teknesinde yangın meydana geldi. Denize atlayıp kurtulan mürettebat, başka teknelerde bulunan mürettebatlar tarafından denizden çıkarıldı.

Yangının söndürülmesi sonrasında bölgeye gönderilen Tayland donanması, batmak üzere olan teknelerin çevresindeki petrol sızıntısı kontrol altına alındı.

Bir donanma eri, teknenin birinin içerisinde 4 kedi olduğunu gördü. Donanma eri, suya atlayıp kedileri teker teker sırtına alarak yüzüp kurtarma botuna ulaştırdı.

Donanma, kedilerin sağlığının yerinde olduğunu ve bakımlarının üstlenildiğini bildirdi.

Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Birinci Sınıf Astsubay Wichit Pukdeelon, "Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm" ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
TekneKediTaylandMürettebat
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