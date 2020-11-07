Başkanlık seçimleri sonrasında Trump'a soruşturma açıldı!

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın Beyaz Saray’ı ‘komuta merkezi’ olarak kullanması nedeni ile ilgili suçlamalar mahkemeye taşındı. Trump’a soruşturma açıldığı belirtildi.

ABD’de bulunan ve devlet kademesinin usulsüzlük ve yasa dışı işlerini denetleyen kurum olan Daimi Bağımsız Federal Soruşturma ve Savcılık Dairesi, Trump’ın başkanlık seçimlerinde yasak olmasına rağmen Beyaz Saray’ı ‘komuta merkezi’ haline getirmesi nedeni ile alınan şikayetleri değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda yaşanan olayın gerçek olduğu ortaya çıkınca Trump hakkında soruşturma açıldı.

Asıl şikayetin Demokrat Parti temsilcilerinden Bill Pascrell tarafından yapılması üzerine inceleme başlatan kurum davanın açıldığını belirtti.