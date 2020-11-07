İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Başkanlık seçimleri sonrasında Trump'a soruşturma açıldı!

ABD Başkanlık seçimlerinin tamamlanması ile birlikte hayat normale dönerken eski başkan Donald Trump'a soruşturma açıldığı belirtildi. Neden soruşturma açıldığı konusunda yapılan açıklamada, yasak olmasına rağmen Trump'ın Beyaz Saray'ı komuta merkezi olarak kullanması gösterildi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 21:40
Başkanlık seçimleri sonrasında Trump'a soruşturma açıldı!
Takip Et:

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın Beyaz Saray’ı ‘komuta merkezi’ olarak kullanması nedeni ile ilgili suçlamalar mahkemeye taşındı. Trump’a soruşturma açıldığı belirtildi.


ABD’de bulunan ve devlet kademesinin usulsüzlük ve yasa dışı işlerini denetleyen kurum olan Daimi Bağımsız Federal Soruşturma ve Savcılık Dairesi, Trump’ın başkanlık seçimlerinde yasak olmasına rağmen Beyaz Saray’ı ‘komuta merkezi’ haline getirmesi nedeni ile alınan şikayetleri değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda yaşanan olayın gerçek olduğu ortaya çıkınca Trump hakkında soruşturma açıldı.

Asıl şikayetin Demokrat Parti temsilcilerinden Bill Pascrell tarafından yapılması üzerine inceleme başlatan kurum davanın açıldığını belirtti.



Son Güncelleme: 07.11.2020 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eski Başkan TrumpSoruştuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden oldu!
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
CNN yorumcusu Biden'ın Başkanlığını duyururken göz yaşlarına hakim olamadı!
CNN yorumcusu Biden'ın Başkanlığını duyururken göz yaşlarına hakim olamadı!
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Johnny Depp'ten Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan istifa etmesi istendi!
Johnny Depp'ten Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan istifa etmesi istendi!

Popüler Haberler

Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2020
Show TV Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Kasım 2020
Elektrik fatura yardımı nasıl alınır? Devlet elektrik fatura yardımı için başvuru şartları
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabirleri ve yorumları
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? Gönül Dağı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Devletten gençlere tarımsal üretim faaliyetleri için 100 Bin TL destek
Bloke teminatlı kredi kartı nedir? Bloke teminatlı kredi kartı veren bankalar
2020 Mart ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Mart burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 5 Mart EYS konukları açıklandı!
Ziraat Katılım konut finansmanı kredi kullanma şartları ve güncel kredi oranları
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Aydan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı!
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul nerelidir?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sabah nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.