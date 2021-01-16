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Başbakan Johnson vahim tabloyu açıkladı: Son rakamlar korkutucu

Koronavirüsle mücadele içinde olan İngiltere'de son vaka tablosu korkutucu boyuta çıktı. Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün henüz tanımlanamayan farklı mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah saatlerinden itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını duyurdu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 12:31
Başbakan Johnson vahim tabloyu açıkladı: Son rakamlar korkutucu
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs pandemisindeki son durumla ilgili değerlendirmeler yaparken çok önemli bir açıklamada bulundu. Koronavirüsün farklı mutasyonlarının geliştiğini ve ülke verilerini gösteren koronavirüs tablosunda görülen yükselişler nedeniyle tüm seyahat koridorlarını kapatacağını duyuran Boris Johnson, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yurt dışından gelen tüm ziyaretçilerden ülkeye giriş yapabilmeleri için son 72 saat içindeki koronavirüs testlerinin negatif olma talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Canlı yayına çıkarak son tablo değerlendirmesini yapan Boris Johnson Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilerle ilgili de ülke genelinde son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edildiği toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldiğini bildirdi. Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktığını belirten Başbakan, Boris Johnson,  yurt dışından gelecek olan ziyaretçilerin Birleşik Krallık'a vardıklarında kontrol edilebileceğini ve uymazlarsa önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıkladı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 12:31
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereKoronavirüs TablosuGiriş YasağıBoris Johnson
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