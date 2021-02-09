Barack Obama Nike ayakkabısını açık arttırmaya çıkarıyor

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama, Nike tarafından kendisine özel olarak tasarlanmış Hyperdunks model basketbol ayakkabısı açık arttırmaya çıktı.

Sadece iki adet üretildi

Sothbey's müzayede evi'nin satışa çıkarttığı ayakkabıdan sadece iki adet bulunuyor. İki adet üretilen spor ayakkabının biri Barack Obama'da bulunyor.

Satışa çıka spor ayakkabının çeşitli renkleri 2008'de yapılan Pekin Yaz Olimpiyatları'nda kullanılmıştı.

Barack Obama'nın basketbol'a olan sevgisi nedeniyle Nike tarafından üzerinde "milliyetçi" ayrıntıların olduğu ve başkanlık forsunun bulunduğu ayakkabıyı 2009'de hediye etmişti.

Dudak uçuklatan fiyat

Spor ayakkabının 43 numara olduğu ve fiyatının ise 25 bin dolar (yaklaşık 117 bin TL) olarak kaydedildi. Ayakkabı 12 Şubat'ta satışa çıkacak.