Bangladeş’te fabrikada yangın çıktı: En az 49 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’in Narayanganj şehrinde bulunan yiyecek ve içecek üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisin tüm fabrikayı etkisi altına alırken İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruşlarına bağlı ekiplerde fabrikaya intikal etti. Perşembe günü öğleden sonra başladığı bildirilen yangının hala devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinden gelen son açıklamalara göre beş katlı fabrikada çıkan yangında şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti. 17 kişinin ise fabrika içerisinde olduğu ancak kendilerine ulaşılmadığı açıklandı.

Yangının neden çıktığı ve içeride kaç kişinin mahsur kaldığı kesin olarak bilinmezken, ekipler bir yandan yangını söndürmek, bir yandan da mahsur kalan kişileri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.