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Bangladeş’te fabrikada yangın çıktı: En az 49 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te dün gece bir fabrikada yangın çıktı. Narayanganj şehrinde bulunan fabrikadaki yangında ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fabrikada çalışmalar devam ediyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 15:17
Bangladeş’te fabrikada yangın çıktı: En az 49 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş’in Narayanganj şehrinde bulunan yiyecek ve içecek üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisin tüm fabrikayı etkisi altına alırken İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruşlarına bağlı ekiplerde fabrikaya intikal etti. Perşembe günü öğleden sonra başladığı bildirilen yangının hala devam ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinden gelen son açıklamalara göre beş katlı fabrikada çıkan yangında şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti. 17 kişinin ise fabrika içerisinde olduğu ancak kendilerine ulaşılmadığı açıklandı.

Yangının neden çıktığı ve içeride kaç kişinin mahsur kaldığı kesin olarak bilinmezken, ekipler bir yandan yangını söndürmek, bir yandan da mahsur kalan kişileri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.


Son Güncelleme: 09.07.2021 15:17
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YangınBangladeş
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