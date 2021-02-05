Balkonda dengesini kaybeden adam 5 aylık bebeğin üzerine düştü!

Rusya'nın Voronej kentinde büyük bir facia yaşandı. 7'invi kat balkonundan bakan kişi aşağıdan annesiyle geçen bebeğin üzerine düştü. Yaşanan korkunç olayda bebek ve düşen adam hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ve adamı ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken bebeğin yolda, adamın ise hastaneden hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan feci kazanın güvenlik kameralarına kaydedilen görüntüleri ise Rusya Soruşturma Komitesi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Son Güncelleme: 05.02.2021 12:59