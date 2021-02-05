Balkonda dengesini kaybeden adam 5 aylık bebeğin üzerine düştü!

Rusya'nın Voronej kentinde büyük bir facia yaşandı. 7'invi kat balkonundan bakan kişi aşağıdan annesiyle geçen bebeğin üzerine düştü. Yaşanan korkunç olayda bebek ve düşen adam hayatını kaybetti.

7'inci katta bulunan evinin balkonuna çıkan bir adam bir anda dengesini kaybederek o sırada anne ile 5 aylık bebeği aşağıdaki yoldan geçtikleri sırada üzerlerine düştü. Arabasının içinde olan adamın üzerine düşmesi sonucu arabasından yere savrulurken olay sonrası şoka uğrayan anne yere düşen bebeğine sarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ve adamı ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken bebeğin yolda, adamın ise hastaneden hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan feci kazanın güvenlik kameralarına kaydedilen görüntüleri ise Rusya Soruşturma Komitesi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.