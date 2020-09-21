Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kaldı

İngiltere’de 20 yaşındaki Leah Cordice isimli kadın, 2017 yılında bir aile dostlarının 13 yaşındaki oğullarına bakması için işe alındı. Genç kadın bakıcılığını yaptığı çocukla, annesi evde yokken ilişkiye girerek hamile kaldı.

DNA testi kanıtladı

30 ay hapis cezası verildi

Olayın öğrenilmesinden sonra çocuğun annesi Leah Cordice’e dava açtı. Leah, yapılan DNA testi sonrasında bebeğin 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca genç kadın çocuğun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

13 yaşındaki çocuğun annesi, bu durumun çocuğu için bir travma olduğunu ve mahkemenin verdiği karara göre 18 yaşına kadar kızını göremeyeceğini söyledi. Leah Cordice’in cep telefonu kayıtları incelendiğinde küçük çocuğa cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Mahkeme, genç kadını 30 ay hapis cezası ile cezalandırdı.