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Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kaldı

İngiltere'de 20 yaşındaki bir kadın, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:39
Bakıcılığını yaptığı çocuktan hamile kaldı
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İngiltere’de 20 yaşındaki Leah Cordice isimli kadın, 2017 yılında bir aile dostlarının 13 yaşındaki oğullarına bakması için işe alındı. Genç kadın bakıcılığını yaptığı çocukla, annesi evde yokken ilişkiye girerek hamile kaldı.

DNA testi kanıtladı


Olayın öğrenilmesinden sonra çocuğun annesi Leah Cordice’e dava açtı. Leah, yapılan DNA testi sonrasında bebeğin 13 yaşındaki çocuktan olduğu ortaya çıkınca genç kadın çocuğun kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

30 ay hapis cezası verildi

13 yaşındaki çocuğun annesi, bu durumun çocuğu için bir travma olduğunu ve mahkemenin verdiği karara göre 18 yaşına kadar kızını göremeyeceğini söyledi. Leah Cordice’in cep telefonu kayıtları incelendiğinde küçük çocuğa cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Mahkeme, genç kadını 30 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:39
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereHamileÇocuk
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