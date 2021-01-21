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Bağdat'ın kana bulanmasına neden olan saldırılardan ilk görüntüler geldi!

Bağdat'ta düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği 73 kişinin de yaralandığı iki intihar saldırısının görüntüleri basına servis edildi. İşte, patlama anının kameralara saniye saniye yansıması..

21 Ocak 2021 Perşembe 14:31
Bağdat'ın kana bulanmasına neden olan saldırılardan ilk görüntüler geldi!
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybederken 73 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Halk pazarında gerçekleştirilen intihar saldırısının hemen ardından ise patlamanın yaşandığı o anlara ilişkin görüntüler basına servis edildi.

Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada patlamaların kent merkezinde bulunan bir halk pazarında meydana geldiği belirtilirken yetkililer ölü ve yaralı sayılarında artış olabileceğini bildirdiler.

Tayaran Meydanı'nda yaşanan arka arkaya patlamaların intihar saldırısı olduğunun kaydedildiği açıklamalar sonrası güvenlik güçlerinin, bölgeye giden yolları kapattığı belirtildi. Saldırıyı ise henüz resmi olarak üstlenen olmadı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 14:31
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ırakBağdatIntihar SaldırısıSaldırı Görüntüleri
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