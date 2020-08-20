BAE İran'a karasuları ihlali nedeni ile tazminat ödeyecek!

İran tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Birleşik Arap Emirliklerine ait bir geminin karasularını ihlal etti gerekçesi ile el koyulduğu duyuruldu. El konulan geminin mürettebatının ise gözaltına alındığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonunda yer alan açıklamalara göre karasuları ihlali nedeni ile İran BAE’nin gemisine el koydu. İran Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Pazartesi günü, karasularımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye İran Sahil Güvenliği tarafından el koyulmuştur. Mürettebatı gözaltına alınan geminin aynı gün, BAE sahil güvenliği tarafından, İranlı balıkçılara ateş açtığı ve 2 balıkçının ölmesine neden olduğu bilinmektedir. BAE olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Çarşamba günü bir mektupla tazminat ödemeye hazır olduğunu açıklamıştır’ ifadelerine yer vererek olayı doğruladı.