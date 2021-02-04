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Babası ve annesi tarafından varile hapsedildi!

Brezilya'da 11 yaşındaki çocuk, babası ve üvey annesi tarafından varilin içine zincirlendi. Küçük çocuk, kendi dışkısıyla beslenmek zorunda kalmış.

04 Şubat 2021 Perşembe 01:26
Babası ve annesi tarafından varile hapsedildi!
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Brezilya’nın Campinas şehrinde korkunç bir olay yaşandı. 11 yaşındaki bir çocuk öz babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedildi. Komşular durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine varan polis ekipleri, çocuğun 1 ay boyunca kendi dışkısını yiyerek beslendiğini öğrendi.

 

Baba, üvey anne ve üvey kız kardeş, polisler tarafından tutuklandı. Üvey anne, 11 yaşındaki oğlanın sorunlarının olduğunu ve bu sebeple onu varile zincirlediklerini söylemiş.

 

Aç ve susuz bir halde varile zincirlenen çocuk, babasının öz babası olmadığı söylemesine rağmen daha sonra öz babası olduğunu onaylamış. Komşulara göre, çocuk yıllardır ailesi tarafından işkenceye maruz kalıyormuş.



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:26
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaCampinas
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