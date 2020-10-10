Azerbaycan'dan Ermenistan için ateşkesi ihlal suçlaması!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün Ermenistan ile aralarında ilan edilen ateşkesten birkaç saat sonra Ermenistan’ın saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre bugün saat 12.00’da ateşkes ilan edilmesine ilişkin mutabakata rağmen Ermenistan ordusu Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırılarına devam etti. Sivil yerleşim birimlerinin Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu aktarılarak saldırı girişimine Azerbaycan ordusu tarafından da karşılık verildiği belirtildi.

280’den Çok Tank ve Zırhlı

Saldırılarda 31 Sivil Öldü

Diğer yandan elde edilen bilgilere göre 27 Eylül’den ateşkes tarihine kadar Ermenistan’ın 280’den çok tank ve zırhlı aracı, 300 top ve füze sistemi, 60’dan çok hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, 150'den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Ermenistan ordusuna ait 18 tankın da Azerbaycan ordusu tarafından alıkonduğu belirtildi.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 27 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında 31 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti ve 171 sivil ise yaralandı. Ermenistan saldırıları sonucunda 1137 ev, 45 apartman ve 146 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

10 Saatlik Görüşme Sonrasında Ateşkes

Çatışmalar kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un aracılığı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnaysakanyan Moskova’da bir toplantı yaptılar. 10 saat süren görüşmelerin ardından iki ülke arasında saat 12.00 sularında bir ateşkes imzalandı. Ateşkes açıklamasında, “İnsani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi” denildi.