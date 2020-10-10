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Azerbaycan Savunma Bakanlığı imha edilen hedefleri paylaştı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sahip olduğu uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini açıkladı. Diğer yandan açıklamanın yanı sıra imha sırasında çekilen görüntüler de paylaşıldı…

10 Ekim 2020 Cumartesi 22:18
Azerbaycan Savunma Bakanlığı imha edilen hedefleri paylaştı!
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmalar devam ediyor. Bugün saat 12.00’da Rusya’nın başkenti Moskova’da masaya oturan Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görüşmeleri ardından iki ülke arasında ateşkes imzalandı. Ancak ateşkesin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Azerbaycan, Ermenistan’ın sivil yerleşim bölgelerine top atışında bulunduğunu açıklayarak karşılık verdiğini bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, Ermenistan’a ait uçaksavar füze sisteminin nasıl imha edildiğini gösteren görüntülere yer verildi.

Ermenistan Ordusu Püskürtüldü


Ateşkesin ardından yalnızca birkaç saat geçmesine rağmen Ermenistan ordusu Azerbaycan’da Hadrut, Aragül, Banazur ve Cebrail istikametinde saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusu kısa süre içinde karşılık vererek Ermeni güçlerini püskürttü. Yapılan püskürtme sonucunda 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 grad füze sisteminin, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun da imha edildiği ifade edildi.

 




Son Güncelleme: 10.10.2020 22:18
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistan
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