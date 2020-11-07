Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyün dahaişgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan ordusu daha önce 4 kent, 3 kasaba ve 200’den fazla köyün Ermenistan işgalinden kurtarılmasını sağlamıştı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül’de başlatılan operasyonlarda 4 kent, 3 kasaba ile 200’den fazla köy ve bazı önemli tepelerin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.