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Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:04
Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan ordusu daha önce 4 kent, 3 kasaba ve 200’den fazla köyün Ermenistan işgalinden kurtarılmasını sağlamıştı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül’de başlatılan operasyonlarda 4 kent, 3 kasaba ile 200’den fazla köy ve bazı önemli tepelerin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.  



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:04
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistan
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