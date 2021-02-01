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Azerbaycan ile Türkiye arasında seyahat sadece kimlik ile yapılabilecek

İki ülke arasında uygulanan vize uygulaması kaldırıldı. Azerbaycan ile Türkiye ortak bir iletişim platformunda buluşmak için adım attı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:18
Azerbaycan ile Türkiye arasında seyahat sadece kimlik ile yapılabilecek
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Azerbaycan, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı vize şartını kaldırmış ve seyahat için sadece kimlik ve geçerliliği olan pasaport zorunluluğu getirmişti.

 

2020’nin Şubat ayında, Türkiye ile Azerbaycan arasında vize uygulamasının her iki taraf için de  yürürlükten kaldırılması için imzalanan anlaşmanın maddelerinde değişikliğe gidilmiştir ve son hali 1 numaralı Protokol’ün de gözden geçirilmesiyle Azerbaycan milletvekilleri tarafınca onaydan geçmiştir.

 

Ortak noktada buluşulan protokolün uygulanmasıyla birlikte iki ülke arasında yalnızca kimlik belgesi kullanılarak seyahat edilebilecek.

 

Aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında her iki ülkeyi de aynı iletişim platformunda buluşturacak bir anlaşmaya da imza atıldı.

 

Paşayeva, iki devletin entenasyonal alanda, içinde bulundukları önemli olaylarda yayılan yanlış bilgileri önlemek için yapılacak olan ortak iletişim platformunun etkili bir yol olduğunu öne sürdü.

 

Paşayeva’nın üstünde durduğu duruma güncel bir önek olarak Dağlık Karabağ Savaşı’nı gösterdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanmış olan savaşta Azerbaycan adına yapılan yalan yanlış haberleri tekzip eden ve doğruları savunan Türk basınına teşekkürlerini iletti.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanVizeVize Uygulaması
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