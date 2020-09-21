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Azerbaycan - Ermenistan sınırında gerginlik: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu!

Ermenistan - Azerbaycan sınırında ateşkes ilan edilen bölgelerden bir tanesi olan Tovuz'da Ermenistan askerleri ateşkesi hiçe sayarak girmeye çalıştı. Azerbaycan askerleri ile çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olurken konu ile ilgili açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından geldi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:28
Azerbaycan - Ermenistan sınırında gerginlik: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu!
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Azerbaycan basınında yer alan bilgilere Ermenistan – Azerbaycan sınırında iki ülke askerleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda Azerbaycan ordusunda görevli bir asker şehit oldu.

Bir Azeri asker şehit oldu


Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında konu ile ilgili en net bilgilere ulaşılırken, Ermenistan ordusunun sınırda bulunan Tovuz bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen girmeye çalıştığı ve çıkan çatışma neticesinde Azerbaycan ordusunda görevli bir askerin şehit olduğu bildirildi.

‘Sorumlu Ermenistan’dır’

Bakanlık açıklamalarda Ermenistan’ı sert bir dille eleştirirken aile yakınlarına taziye için gittiklerini ve sorumlunun Ermenistan olduğuna dikkat çekildi. Bölgede ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışarak bölgeye girmeye çalışan Ermenistan ordusu kınandı.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 12:28
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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan - ErmenistançatışmaŞehit
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