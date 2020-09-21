Azerbaycan - Ermenistan sınırında gerginlik: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu!

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere Ermenistan – Azerbaycan sınırında iki ülke askerleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda Azerbaycan ordusunda görevli bir asker şehit oldu.

Bir Azeri asker şehit oldu

‘Sorumlu Ermenistan’dır’

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında konu ile ilgili en net bilgilere ulaşılırken, Ermenistan ordusunun sınırda bulunan Tovuz bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen girmeye çalıştığı ve çıkan çatışma neticesinde Azerbaycan ordusunda görevli bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamalarda Ermenistan’ı sert bir dille eleştirirken aile yakınlarına taziye için gittiklerini ve sorumlunun Ermenistan olduğuna dikkat çekildi. Bölgede ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışarak bölgeye girmeye çalışan Ermenistan ordusu kınandı.