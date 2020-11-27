Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Senatosuna protesto notası!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Azerbaycan’ın protesto notasının verildiği aktarıldı.
Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Gross ise Azerbaycan tarafından kendisine verilen protesto notası hakkında ülkesinin ilgili makamların gerekli bilgilendirmeleri yapacağını ifade etti.
Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararına onay vermişti.
Son Güncelleme: 27.11.2020 01:17