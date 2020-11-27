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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Senatosuna protesto notası!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak protesto notasını kendisine teslim etti. Fransa Senatosu dün, Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararı onaylamıştı...

27 Kasım 2020 Cuma 01:17
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Senatosuna protesto notası!
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Azerbaycan’ın protesto notasının verildiği aktarıldı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Birleşmiş Milletler Şartı, Helsinki Nihai Senedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 senesinde aldığı ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosu kararına karşı verilen nota hakkında Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’a bilgi verdi.

Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Gross ise Azerbaycan tarafından kendisine verilen protesto notası hakkında ülkesinin ilgili makamların gerekli bilgilendirmeleri yapacağını ifade etti.

Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararına onay vermişti.



Son Güncelleme: 27.11.2020 01:17
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Anahtar Kelimeler:
FransaAzerbaycanErmenistan
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