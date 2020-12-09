Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev: 'Karabağ'da ki imar çalışmaları için Türk şirketlerle anlaşma sağlandı'

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulması sonrasında imar çalışmalarının başladığını ve yapılan anlaşmalar ile çok sayıda Türk şirket ile imar konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Manlio Di Stefano arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında İlham Aliyev kamera karşısına geçti. Aliyev, ‘İlk anlaşmaları Türk şirketleriyle yapıldı ve bu doğal bir şey, çünkü Türkiye kardeş ülke’larında bulundu.

İtalyan şirketler ile de anlaşmaların yapılacağının altını çizen İlham Aliyev açıklamalarında;

‘Bu da doğal, çünkü İtalya Azerbaycan’ın yakın dostu. İki ülke arasında yıllara dayanan diplomatik ilişkiler dönemi boyunca ve özellikle de savaş sırasında, duruşunuzun şahidi olduk. Savaştan henüz bir ay geçmemişken ülkenizin parlamento temsilcilerinin Azerbaycan’a yaptığı ziyaret, sıkı dost ilişkilerimizi sergiliyor. Bu dayanışma ve destek jestini takdir ediyoruz’. Dedi.