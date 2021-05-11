Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa ve Kanada’ya sert tepki gösterdi

Uzun bir süredir Ermenistan ile Karabağ konusunda büyük bir sorun yaşayan, Türkiye’nin vermiş olduğu destek ile beraber geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları savaşı kazanarak büyük bir zafer ilan etmişti. Yapılan bu savaş neticesinde Azerbaycan ordusu 2985 tane şehit verdiklerini açıklamıştır. Bu kapsamda Azerbaycan ordusu her daim kendi topraklarını savunacağının garantisini vermişti. Ancak bazı ülkeler Azerbaycan’ın yapmış olduğu bu savunmaların haksız olduğunu iddia ediyor. Bu ülkelerin başındavegeliyor.

Son olarak Azerbaycan cumhurbaşkanı ilham Aliyev, Kanada ve Fransa’ya çok sert bir dille tepki göstererek Önce gidip kendi yaptıkları için aynaya bakmaları gerektiğini ifade etti. Onların yapmış olduğu bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu, onların her zaman bizi rahatsız ettiklerini ve bizi rahat bırakmaları gerektiğini defalarca ilettik onlara, ancak halen daha bizlerle uğraşıyorlar. Önce onlar kendi yapmış oldukları soykırımlara baksınlar diyerek sert bir dille tepki gösterdi.