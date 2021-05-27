Azerbaycan, 6 Ermeni askeri esir aldı

tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 27 Mayıs 2021 tarihinde, gece saat 03:00 saatinde 6 tanestan askeri yakalandığı duyurulduk. Bu askerlerin mayın döşeme, sabotaj ve keşif faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi. Azerbaycan askerleri tarafından yapılan operasyon sonucunda altı tane Ermeni askeri esir alındı. Ayrıca bölgeye Ermenistan Silahlı kuvvetleri tarafından tank ve zırhlı araçlar gönderildi.

Bu kapsamda bölgede 44 gün boyunca savaş yaşanmıştır. Savaş sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ordusuna boyun eğdirmişti. Bu savaşın sonrasında Ermenistan başbakanı Paşinyan istifa etmek zorunda kalmıştı. Ermenistan halkı kaybedilen savaştan dolayı uzun süren eylemlerde bulunmuştu. Ancak görülüyor ki Ermeni ordusu akıllanmadı. Bu tür faaliyetlerinden dolayı bölgede yeniden bir savaş çıkmasından endişe ediliyor.