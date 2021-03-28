Aylardır İstifa çağrılarına kulak tıkayan Başbakan Paşinyan, kararını verdi!

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın işgali altında yer alan Dağlık Karabağ'da başlatılan harekat kapsamında mağlup olan Ermenistan, geçtiğimiz yıl Kasım ayında barış anlaşması imzalamak zorunda kalmıştı. Bölgenin Azerbaycan'ın himayesi altına girmesi sonrası ülkesinde eleştiri oklarının çevrildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın ise Azerbaycan'a teslim olması nedeniyle istifası istenmişti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir görüşme gerçekleştiren Paşinyan 20 Haziran tarihinde erken seçim yapılması konusunda mutabakata varmışlardı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Rus basını tarafından yayınlanan bir haberde Ermenistan'da gerçekleştirilecek olan erken seçimlere kadar Paşinyan'ın görevde kalacağı ve yakın bir süreçte görevinden istifa edeceği aktarıldı. Ajansa konuşma yapan Başbakan Paşinyan'ın erken seçim tarihinden önce Nisan ayı içerisinde görevi bırakma kararı aldığını söylediği belirtildi.