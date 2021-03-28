İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Aylardır İstifa çağrılarına kulak tıkayan Başbakan Paşinyan, kararını verdi!

Ülkesinde yaşanan gelişmeler üzerine aylardır istifa etmesi istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, erken seçim öncesi Nisan ayı içerisinde istifa edeceğini duyurdu.

28 Mart 2021 Pazar 16:25
Aylardır İstifa çağrılarına kulak tıkayan Başbakan Paşinyan, kararını verdi!
Takip Et:

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın işgali altında yer alan Dağlık Karabağ'da başlatılan harekat kapsamında mağlup olan Ermenistan, geçtiğimiz yıl Kasım ayında barış anlaşması imzalamak zorunda kalmıştı. Bölgenin Azerbaycan'ın himayesi altına girmesi sonrası ülkesinde eleştiri oklarının çevrildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın ise Azerbaycan'a teslim olması nedeniyle istifası istenmişti. 

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir görüşme gerçekleştiren Paşinyan 20 Haziran tarihinde erken seçim yapılması konusunda mutabakata varmışlardı. 

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Rus basını tarafından yayınlanan bir haberde Ermenistan'da gerçekleştirilecek olan erken seçimlere kadar Paşinyan'ın görevde kalacağı ve yakın bir süreçte görevinden istifa edeceği aktarıldı. Ajansa konuşma yapan Başbakan Paşinyan'ın erken seçim tarihinden önce Nisan ayı içerisinde görevi bırakma kararı aldığını söylediği belirtildi.



Son Güncelleme: 28.03.2021 16:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanBaşbakanNikol PaşinyanIstifa Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Gece tırnak kesmesi günah mıdır? Neden geceleri tırnak kesilmez?
Aile hekim değişikliği nasıl yapılır? Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum
Emanet dizisi Neslihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Özyosun nereli, yaşı kaç?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs kimdir?
NEF 2021 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
TV'de bugün hangi maçlar var? 28 Mart 2021 Pazar Canlı futbol maç programı
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
2021 Asker harçlığı ve er asker maaşları ne kadar?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
Kahve Falında W harfi görmek ne anlama gelir? Falda W harfi görmenin anlamı
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
İŞKUR evde iş ilanları - İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir?
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2021 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Xiaomi MSA MiUI’de nasıl devre dışı bırakılır?
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yağmur Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.