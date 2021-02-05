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Aylarca taciz ettiği kadına baltayla saldırdı!

Aylar boyunca taciz ettiği kadına baltayla saldırdı. Kucağında bebeğini taşıyan kadın, darbelerden kaçamadı.

05 Şubat 2021 Cuma 00:45
Aylarca taciz ettiği kadına baltayla saldırdı!
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Hindistan’da yaşanan olay dehşet saçtı. Rahul Goud isimli adam, aylarca bir kadını taciz etti. Taciz ettiği kadına yol ortasından balta ile saldırdı.

 

Dehşet verici olay güvenlik kamerasına yansıdı. Goud, motosikletiyle kadının yürüdüğü sokağa kadar geldi ve indiği gibi elindeki baltayla kadının üzerine koştu. Kadın, kucağında tuttuğu bebeğiyle birlikte kaçmaya başladı fakat balta darbelerinden kurtulmayı başaramadı. Olayın her anı kayıtlara geçti.

 

Kadın, yediği balta darbeleri yüzünden elinde, kolundan ve omzundan yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Baltalı saldırgan, daha önce şikayetler sebebiyle yakalanmış ancak kefaleti ödendiği için serbest bırakılmış. Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre yakalanan saldırgan cinayete teşebbüs suçundan yargılanacakmış.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
HindistanRahul GoudTacizBaltaSaldırdı
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