Avusturyalı siyasetçi Filistin bayrağını paylaştığı için Kurz'un partisinden ihraç edildi

Genç siyasetçi Resul Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden Filistin bayrağını paylaştı. Genç siyasetçi Resul Yiğit bu paylaşımından sonra Başbakan Kurz’un partisinden ihraç edildi. Yiğit, bu durum sonrasında tepkisini A.A muhabirine yaptığı açıklama ile dile getirdi.

Avusturya’da genel başkanlığını Başbakan Sebastian Kurz’un yaptığı Halk Partisinde (ÖVP) uzun seneler aktif olarak görev yapmış olan Resul Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden “Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin ifadesini” paylaştı. Yiğit, bu paylaşımı yaptıktan sonra partideki üyeliği sonlandırıldı.

Filistin bayrağını paylaştığı için ihraç edildi

2015 yılından 2019 yılının sonlarına dek ÖVP’de farklı görevler yapan, iki seneden fazla merkezi yönetimde yer alan, bunların yanı sıra partinin gençlik kollarında aktif olarak faaliyette bulunan ve en son Viyana’nın onuncu bölgesinde partinin gençlik teşkilatı başkanlığına getirilen Yiğit, paylaşımından dolayı partiden ihraç edildi.

Olay sonrasında A.A muhabirine konuşan Yiğit, ailevi sebeplerden dolayı partide yürüttüğü çalışmalarına hemen hemen 1 sene ara verdiğini sonrasında 2020 yılı Haziran ayında tekrardan partiye üye olup, parti içinde pek çok faaliyete katıldığını belirtti.

Yiğit tepki gösterdi

Dün sosyal medya platformu Facebook’da profil fotoğrafında Filistin bayrağı ile Özgür Filistin ifadesini paylaştığını söyleyen Yiğit, bu paylaşım sonrasında aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) bir milletvekilinin bu paylaşımın üstünden ÖVP Genel Başkanı Kurz’a sataştığını söyledi.

Yiğit, "Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra ÖVP’den telefon geldi ve üyeliğime son verildiği söylendi. Diğer partililer de ÖVP’ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler." dedi.

Uzun seneler ÖVP’de görev yapmış olan genç bir siyasetçi olarak bu fotoğraftan ötürü partiden çıkartılmayı çok kırıcı bir tutum olarak gören Yiğit, "Eğer bir ülkede bir başbakan, devletin resmi dairesinde bir başka ülkenin bayrağını asabiliyor ve bunu sloganlaştıra biliyorsa, biz de hem siyasetçi hem de halk olarak fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebileceğimiz ümidindeydim ama maalesef anlaşılan öyle değilmiş." İfadelerine yer verdi.

Yiğit, ÖVP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nico Martetti’nin şahsı ile ilgili Avusturya basınında çıkan bir haber ile ilgili yaptığı açıklamsındaada, kendisinin Halk Partisine üye olmadığını ileri sürdüğünü, fakat bunun tamamen gerçek dışı olduğunu, hem üye olduğuna ilişkin yazılı belge hem de parti içi faaliyetlere yönelik yazışmaların elinde olduğunu da belirtti.

Avusturya, dün İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek amacı ile devlet binalarına İsrail’in bayrağını asmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise bu duruma tepki gösterip, Avusturya ziyaretini iptal etme kararı almıştı.