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Avusturya ve Sırp entitesindeki devlet binalarına İsrail bayrağı asıldı

İsrail’in Filistin’e uyguladığı katliam dünyanın dört bir yanından kınanırken Avusturya ile Sırp Cumhuriyeti’nden şaşırtan bir hamle geldi. Avusturya ve Sırp devlet binalarına İsrail bayrağı asıldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:43
Avusturya ve Sırp entitesindeki devlet binalarına İsrail bayrağı asıldı
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter üzerinden yayımladığı yazılı açıklamasında, İsrail’le dayanışma içinde olduklarını göstermek adına başbakanlık binasının çatısına İsrail bayrağı asıldığını duyurdu.

Kurz, işgalci İsrail'in Filistinlilere yaptığı saldırılarına karşı harekete geçen Gazze'deki direnişçi grupların eylemlerini "terörist saldırı" olarak nitelendirip Filistin'i sert şekilde kınadığını belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile tanınan Kurz, saldırıları ile onlarca Filistinli çocuk ile sivilin ölmesine sebep olan İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

Bosna'daki Sırp entitesinden de İsrail zulmüne destek

Bosna Hersek'in 2 entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) idari merkezi olan Banja Luka kentindeki başkanlık sarayına da İsrail bayrağı yansıttılar.

İsrail'e destek mesajı veren RS Başkanı Zeljka Cvijanovic, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamasında, "İsrailli dostlarımızı ülkedeki barışı tesis etme yolunda destekliyoruz." İfadesini kullandı.

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olduğu Trebinje kentinde bulunan tarihi surlara da İsrail bayrağı yansıtıldı.

Kudüs ile Gazze'de yaşanan olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altında olan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saat ile 18.00'e kadar süre vermişti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah'tan çekilmemesinden sonra, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket atmıştı.

Bu gelişmeler sonrasında İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" ismiyle askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
AvusturyaSırfDevletBinalarıİsrailBayrağı
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