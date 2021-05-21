Avustralya’yı fareler bastı! Çözüm ise 5 bin litrelik çözüm

Avustralya’nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok mahsule zarar veren fareler insanların korkulu rüyası oldu. Her yerde milyonlarca olan fareler artık dayanılmaz aldı. Vatandaşlar acil plan isterken Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormak, fare istilasına çözüm için 5 bin litre 'en öldürücü' fare zehrinin kullanılmasını önerdi.





Avustralyalı halk bu çözümü tehlikeli bulurken her yerde kullanılacak zehir, çiftçilerin hayatını oldukça etkileyecek. Ekinlere zarar vermesi üzerine doğanın tehlikeye gireceği açıklayan çiftçiler iyi bir çözüm değil diyerek tepki gösterdi.





Tarım sektörüne pahalıya mal olurken Avustralya halkına yapılan anket sonuçlarında fare istilasının çiftçileri 38-116 bin dolar (318 bin TL ila 972 bin TL) arasında maddi zarara uğrattığı sonucunu ortaya koydu. Charles Sturt Üniversitesi'nde ekolojist Dr. Maggie Watson, hükümetin 5 bin litrelik fare zehri eylem planı önerisi hakkında konuştı. Watson, tehlikeli olduğunu söylerken toprağa zarar verileceği açıklandı.