Avustralya'da aşı olmak istemeyenler hakkında flaş karar! Reddeden kovulacak..

Avustralya'da kamu denetçisi alanında kurulan Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından flaş bir karar alındığı bildirildi. Komisyon tarafında alınan kararda kamuda işverenler ile çalışanlar arasında uygulamaya alınan ve emsal teşkil ederek işverenlerin, çalışanları aşı olma zorunluğu hakkında sahip olabileceği belirtildi.
FWC Komisyonunun Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Nicholas Lake, ülkedeki grip ve benzeri salgınlara karşılık özellikle çocukların ve çocuk bakım evinde çalışan personelin hastalıktan korunabilmeleri için aşı zorunluluğunun getirilmesinin son derece makul ve mantıklı olduğunu söyledi. Lake, açıklamasının devamında alınan kararın aşı yaptırmayı gerektirmeyen tüm sektörler için de geçerli olabileceği hakkında yapılan değerlendirmeleri de cüretkârlık olarak dile getirdi.