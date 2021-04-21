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Avustralya'da aşı olmak istemeyenler hakkında flaş karar! Reddeden kovulacak..

Avustralya'da aşılama uygulamaları kapsamında kamu çalışanlarında getirilen aşı olma zorunluluğunda aşı olmayı reddedenlerin işten çıkarılması yönünde bir karar alındı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:41
Avustralya'da aşı olmak istemeyenler hakkında flaş karar! Reddeden kovulacak..
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Avustralya'da kamu denetçisi alanında kurulan Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından flaş bir karar alındığı bildirildi. Komisyon tarafında alınan kararda kamuda işverenler ile çalışanlar arasında uygulamaya alınan ve emsal teşkil ederek işverenlerin, çalışanları aşı olma zorunluğu hakkında sahip olabileceği belirtildi.

Daha öncesinde komisyona giden bir olayda grip aşısı olmak istemeyen bir çalışanın işten çıkarılmasını haklı bulan komisyon grip aşısı olmayı reddeden çocuk bakım evi çalışanın başvurusunu geri çevirdi. Koronavirüs salgınına karşı aşının gönüllülük esasına dayandırıldığı ülke genelinde alınan komisyon kararı hakkında değerlendirmeler yapan iş hukuku uzmanları, özellikle çocuk bakımı evleri gibi yerlerde grip aşısı ile ilgili olunduğunun belirtilmesine rağmen işveren kesimin çalıştırdıkları işçilere aşı olmaları konusunda talepte bulunmasını yasal olarak kabul edilebileceği görüşünü savundular.

FWC Komisyonunun Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Nicholas Lake, ülkedeki grip ve benzeri salgınlara karşılık özellikle çocukların ve çocuk bakım evinde çalışan personelin hastalıktan korunabilmeleri için aşı zorunluluğunun getirilmesinin son derece makul ve mantıklı olduğunu söyledi. Lake, açıklamasının devamında alınan kararın aşı yaptırmayı gerektirmeyen tüm sektörler için de geçerli olabileceği hakkında yapılan değerlendirmeleri de cüretkârlık olarak dile getirdi.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaAşı KararıReddetmeIşte çıkarma
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