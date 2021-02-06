Avustralya'da 8 çocuklu annenin mesai süresi tam 17 saat

Chloe Dunstan, Avustralya’nın Perth şehrinde kocası ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. 27 yaşındaki Dunstan’ın tam 8 çocuğu var. Dunstan, ailesiyle geçirdiği anları sürekli sosyal medya uygulaması olan YouTube’dan takipçileriyle paylaşıyor. Dunstan’ın son paylaştığı video çok fazla izlendi. Dunstan’ın aralarında ikiz ve üçüz bulunan toplam 8 çocuğu var. 8 çocukla ilgilenmek için kadın, gününün bütün saatlerini ailesine harcamaya çalışıyor. Dunstan, “gece rutini” ismini verdiği videoyu YouTube’da paylaştı. Video, kısa sürede çok fazla tıklanma aldı.

Dunstan’ın YouTube hesabında paylaştıkları yerel medyanın da dikkatini çekti. Yerel medyada açıklama yapan Dunstan, gününün 17 saatini ailesine ayırdığını söyledi. 27 yaşındaki kadın günde sadece 7 saat uyuyabiliyor. Kadın, akşam mesaisinin saat 16.30’da başladığını söyledi. 22 yaşında 3 çocuk annesi olan Dunstan’ın 27 yaşına geldiğin 8 çocuğu oldu. Günün 24 saatinin kendisine yetmediğini ifade eden Dunstan, çocuklarına yemek yaptığını, onlara kitap okuduğunu ve uyku saati geldiğinde de onları uyuttuğunu ifade etti. Hayatını sosyal medya üzerinden paylaşmasının sebebi olarak kadınların evde yaşadığı zorlukları göstermek olduğunu açıkladı.

