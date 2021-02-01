Avustralya'da 2 milyon kişiye karantina!

Avustralya'nın batısındaki Perth şehrinde 1 vatandaşta koronavirüs tespil edildi. Virüslü kişinin tespitinden sonra 2 milyon kişi karantinaya alındı.
Korona virüs tespit edilen kişinin bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve ülke dışındaki bir ülkeden koronavirüs kaptığı bilgileri paylaşıldı. Vakadan ötürü Perth iehrinin 5 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Yakın temaslı 13 kişinin testinin negatif çıktığı, 11 yüksek riskli kişinin ise önlem amacıyla otele yerleştirildiği açıklandı. Ülkede son 24 saat içerisinde Covid-19 vakası tespit edilmedi.
Avustralya'da şimdiye kadar 29 bin kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüs yüzünden 909 kişi yaşamını yitirdi.
Son Güncelleme: 01.02.2021 21:52