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Avustralya'da 2 milyon kişiye karantina!

Avustralya'da 1 kişide koronavirüs tespit edildi. 1 kişi yüzünden 2 milyon kişi karantinaya alındı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:52
Avustralya'da 2 milyon kişiye karantina!
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Avustralya'nın batısındaki Perth şehrinde 1 vatandaşta koronavirüs tespil edildi. Virüslü kişinin tespitinden sonra 2 milyon kişi karantinaya alındı.

 

Korona virüs tespit edilen kişinin bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve ülke dışındaki bir ülkeden koronavirüs kaptığı bilgileri paylaşıldı. Vakadan ötürü Perth iehrinin 5 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

 

Koronavirüse yakalanmış olan kişinin 66 kişiyle temaslı olduğu tespit edildi. 66 kişiye yapılan test sonuçları negatif çıktı.

 

Yakın temaslı 13 kişinin testinin negatif çıktığı, 11 yüksek riskli kişinin ise önlem amacıyla otele yerleştirildiği açıklandı. Ülkede son 24 saat içerisinde Covid-19 vakası tespit edilmedi.

 

Avustralya'da şimdiye kadar 29 bin kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüs yüzünden 909 kişi yaşamını yitirdi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKarantinaKoronavirüsCovid-19
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