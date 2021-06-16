Avustralya yeni alarm verdi! Her yer örümcek ağı ile dolu

Son dakika haberine göre Avustralya’nın Victoria Gippsland bölgesinde yoğun şekilde örümcek istilası oluştu. Bölge örümcekler tarafından esir alınırken Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur bekleyen uzmanlar, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtti.





Avusturalya’da oluşan selden sonrası bu durumun oluşması uzmanlar tarafından normal karşılandı.

Şiddetli yağışlar örümcekleri ortaya çıkarırken örümceklerin kaçtığını söyledi.

Ayrıca halen Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler gezinmeye devam ediyor. Bölge çiftçileri zorlu zamanlar geçirdikleri için hükümetten eylem planı çağrısında bulunuyor.