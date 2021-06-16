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Avustralya yeni alarm verdi! Her yer örümcek ağı ile dolu

Fare istilası ile gündemden düşmeyen Avustralya şimdi örümcek ağları ile savaşıyor. Konu hakkında değerlendirmede bulunan uzmanlar Avustralya’da oluşan selden sonra ortaya çıktığı düşüncesi var.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:19
Avustralya yeni alarm verdi! Her yer örümcek ağı ile dolu
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Son dakika haberine göre Avustralya’nın Victoria Gippsland bölgesinde yoğun şekilde örümcek istilası oluştu. Bölge örümcekler tarafından esir alınırken Doğu Gippsland'de bu hafta 50 mm'lik bir yağmur bekleyen uzmanlar, benzer görüntülerin yine ortaya çıkabileceğini belirtti.

Avusturalya’da oluşan selden sonrası bu durumun oluşması uzmanlar tarafından normal karşılandı.

Şiddetli yağışlar örümcekleri ortaya çıkarırken örümceklerin kaçtığını söyledi.

Ayrıca halen Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler gezinmeye devam ediyor. Bölge çiftçileri zorlu zamanlar geçirdikleri için hükümetten eylem planı çağrısında bulunuyor.


Son Güncelleme: 16.06.2021 14:19
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya örümcekAvustralya Fare
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