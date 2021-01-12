Avrupa'ya vize almak isteyenlere aşı zorunluluğu getirildi

Koronavirüs aşısını yaptıranların daha avantajlı duruma geldiği Avrupa ülkelerinde alınan bazı tedbir ve önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Almanya’da ise aşı yaptıranlar için tüm karantina kuralları kaldırılırken riskli ülke olarak ilan edilen Türkiye gibi ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyenler, aşı yaptırdıktan sonra vize alabilecekler.

Avrupa Birliği ülkeleri için risk bölgeleri ilan edilen ülkelerin tüm vize işlemleri için verilen randevular durdurulmuş durumdayken, bu yasağın kaldırılması için de sadece aşı yaptıranlar için açılması gündemde yer alıyor.

Koronavirüs salgının ilk başladığı günden itibaren durdurulan turist vizelerinin sadece “yla” verilmeye başlanacağı belirtilirken Almanya pasaportu ile Türkiye’ye giriş-çıkış yapan turistlerden de testin yerini de '' alacak.

Sonuç olarak AB vatandaşına getirilen söz konusu kısıtlama, yabancıları da kapsarken Türkiye’den turist olarak AB'ye gitmek isteyen vatandaşlara vizelerin verilmesinde aşı ön şartı getiriliyor. Buna göre; Nisan ve Mayısıs ayından sonra aşı yaptırmış olanlar vize başvurusunda bulunacaklar.

Türkiye'de ise ithal edilen aşıların henüz dağıtım aşamasında olması ve aşılanmaya başlanılmaması nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri için vize randevuları kitlesel aşılama uygulamaları sonrasında mümkün olacak.